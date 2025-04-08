المركزية- أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان "تعديل الرسوم المستوفاة عن المعاملات التي تتولى المديرية العامة للأمن العام إستيفاء رسومها وذلك بناءً لقانون الموازنة العامة لسنة 2025.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

www.general-security.gov.lb أو مواقع الأمن العام الإلكترونية DGSGLBأو مراجعة call Center على الرقم 1717".