أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط شحنة صواريخ من نوع "كورنيت" في منطقة القصير في ريف حمص الغربي، عند الحدود مع لبنان، معدّة للتهريب إلى خارج سوريا.

وقال قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان، إن العملية أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بقذائف "آر بي جي" وقذائف هاون ورشاشات كانت معدّة للتهريب، مضيفاً أن الجهات المختصة، تمكنت بعد استكمال التحقيقات، من مداهمة أحد المستودعات والعثور بداخله على أكثر من 200 صاروخ من نوع غراد.

وأكد النعسان أن الجهات المعنية تواصل ملاحقة المتورطين في العملية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المدعو قصي عماد قرطاني، المتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لصالح خلايا "إرهابية"، وذلك إثر عملية أمنية مشتركة بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية وفرع مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت عن إدارة "قرطاني" لأحد المكاتب الإعلامية التابعة لتلك الخلايا، والتي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي.