أغلقت قوات الأمن السوري كل المداخل والطرق المؤدية لحيّي الأشرفية والشيخ مقصود في محافظة حلب، وذلك بعد وقوع اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فجر اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر في وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الاثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت بقذائف المدفعية عدة قرى في ريف حلب الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة.

وذكرت مصادر عسكرية سورية بأن قذائف المدفعية استهدفت قرى "رسم الحرمل" و"الشويليخ" و"حميمة" و"الكيطة" في محيط مدينة "دير حافر" بريف حلب الشرقي.

وأشارت المصادر إلى حدوث اشتباكات بين الجيش السوري وقوات "قسد" على محور دير حافر شرقي محافظة حلب.