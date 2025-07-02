المركزية- حيا رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس نقابة الفنادق بيار أشقر سلاسل الفنادق العالمية العاملة في لبنان، متقدماً منهم بإسمه وبإسم نقابة الفنادق بجزيل الشكر والامتنان على إلتزامهم الراسخ بدعم قطاع السياحة والفندقة في لبنان، وخصوصاً في أصعب الظروف التي مر بها وطننا العزيز.



وقال في بيان اليوم "إن وقوفكم إلى جانب موظفيكم، وحرصكم على استمرار العمل دون اللجوء إلى صرف أي موظف خلال فترات الأزمات، ولا سيما خلال فترة الحرب، له دليل على مسؤوليتكم الاجتماعية وحرصكم على استمرارية القطاع السياحي كرافعة أساسية للإقتصاد اللبناني، والإستمرار في تأمين نسب إشغال للفندق على الرغم من كافة التحديات انّما هو يعكس حسن الإدارة والقيادة لديكم وقدرتكم على تجاوز الأزمة بأقل النتائج السلبية".



وثمّن الاشقر عالياً "وجود مستثمرين أجانب مثلكم يصرّون على دعم السياحة اللبنانية، ويؤمنون بمستقبلها، ويساهمون في الحفاظ على صورة لبنان كوجهة سياحية واعدة، رغم كل التحديات".

واعتبر الاشقر "إنّ ما قمتم به ليس مجرد قرار إداري، بل هو موقف وطني نفتخر به، ونحن في النقابة نؤكد على تقديرنا العميق لمبادرتكم، ونتمنى لكم دوام النجاح والاستمرارية، راجين أن تبقوا شركاء أساسيين في النهوض بالقطاع الفندقي والسياحي في لبنان، وإن مؤشرات ثقتكم خلال السنوات الأخيرة إنما يوضح الإهتمام والرسوخ والعوم لديكم على تحسين الظروف والانطلاق معاً نحو مستقبل أفضل".