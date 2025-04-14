أفادت وزارة الأشغال العامة والنقل على حسابها على منصة "إكس" أن مركزها في جرد القيطع – عكار، يواصل منذ أمس، العمل على فتح طريق القموعة أعالي القبيات، بعد أن تسببت الثلوج التي غطت المرتفعات في محافظة عكار فوق ١٥٠٠ متر بقطع الطرق الجبلية. وتبقى طريق القموعة – جوز الدارة – مرجحين – الهرمل مقطوعة بفعل استمرار تساقط الثلوج، مع تحذير السائقين من سلوكها ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى، لحين انتهاء المنخفض الجوي".

https://x.com/i/status/1911658795433869468

وأفادت أنه"في سياق متصل، أعاد مركز فاريا فتح طريق عيون السيمان – حدث بعلبك، لتصبح سالكة للمرة الثالثة هذا الموسم".

https://x.com/i/status/1911658795433869468