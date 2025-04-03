أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل، أعمال تركيب حواجز حديدية (Guard Rails) مع قواعدها بطول 200 متر على المسلكين الشرقي والغربي من الأوتوستراد الساحلي في منطقة نهر إبراهيم.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذا الإجراء يسهم في الحد من حوادث السير من خلال منع انحراف المركبات خارج المسلك، لا سيما في المنعطفات والمناطق الخطرة، ويعزز حماية مستخدمي الطريق في مختلف الظروف”.

ونفذت الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، التي أصدرت بلاغا لتنظيم حركة المرور وضمان انسيابيتها أثناء تنفيذ الأشغال.

وأكدت الوزارة استمرارها في صيانة وتطوير شبكة الطرق، بما يضمن سلامة المواطنين وفعالية البنية التحتية.

وكانت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أعلنت في بيان سابق، أن "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على الأوتوستراد الساحلي الغربي في محلة نهر إبراهيم (السير المتجه جنوبًا) وذلك يوم غد الخميس 03-04-2025، اعتبارًا من الساعة 10،00 صباحًا لغاية الساعة 14،00".