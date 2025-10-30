المركزية- أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال الصيانة والتعبيد والتزفيت في القسم المتبقّي من طريق كوع الصليب – المصنع، على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات من نقطة المصنع الحدودية باتجاه الحدود السورية، وذلك "ضمن الخطة الوطنية المستمرة لتطوير شبكات الطرق وتعزيز معايير السلامة العامة على الطرق الدولية" كما جاء في بيان الوزارة.

وشملت الأعمال إعادة تأهيل المسار بما يضمن سلاسة حركة المرور وتخفيف نسبة الحوادث، إلى جانب تركيب إشارات تحذيرية ولوحات إرشادية وعواكس ضوئية لتعزيز سلامة السائقين، خصوصاً خلال الليل.

ويُذكر بأنّ هذا المقطع من الطريق كان قد تعرّض في وقتٍ سابق لغاراتٍ إسرائيلية وأضرار جسيمة في البنية التحتية، ما استدعى إعادة تأهيله ضمن خطة شاملة لتطوير الطرق الحدودية ذات الأهمية الأمنية والاقتصادية.

وأكدت الوزارة أنّ "هذا الإنجاز يعكس التزامها المتواصل بتأمين معايير السلامة المرورية وتحسين الربط بين المناطق الحدودية والشبكة الوطنية للطرق الدولية، في سبيل دعم التنمية المتوازنة وخدمة المصلحة العامة".