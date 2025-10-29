المركزية- أثنى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان على "المواقف المشرّفة التي يتخذها رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب النائب الدكتور فريد البستاني التي تصب في مصلحة العامل اللبناني، إن من حيث الطرح المشرّف بحدّ أدنى للأجور لا يقل عن ألف دولار، أو بالنسبة لاجتماعات لجنة الاقتصاد في مجلس النواب والتي تصب قي خانة معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للطبقات العمالية بما ينعكس ايجاباً على مصالح هذه الطبقات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الوطن".

وتوجه بالشكر الى النائب بستاني "لسعيه الدائم الى رفع شأن العمال والطبقات الوسطى وجميع الفئات التي تعاني من أوضاع مأساوية في هذه المرحلة".