المركزية- دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى "عدم إطلاق شائعات وتهم تطال المؤسسات الصناعية الغذائية من أفران ومصانع ألبان وتعبئة مياه وغيرها والتي يتناولها الشعب اللبناني بكل فئاته وتصدَّر الى خارج لبنان".

واعتبر في بيان، أن "من شأن ذلك الإضرار بالمنتجات الوطنية في سوقها الداخلية والخارجية والانعكاس سلباً على العاملين في هذه الصناعات العريقة".

وطلب من المؤسسات الرقابية المعنية "تفعيل مهامها وتنشيط الرقابة الدورية، وعدم الإعلان عن النتائج قبل التأكد بصورة نهائية من صحتها منعاً لحصول أي بلبلة تجاه هذه المنتجات وعدم إلحاق ظلم قد لا يمكن تعويضه أحياناً على المنتجين والعمال".