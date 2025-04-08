ذكرت صحيفة "الديار" أن "الاسماء المتداولة والمرشحة لرئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار بدأت تظهر الى العلن بعدما فتح باب الترشح للمناصب في المجلس، وتقدم عدد من المرشحين بسيَرهم الذاتية خلال الفترة الحالية والماضية".

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة ان "إسم الدكتور جمال الصغير هو الاكثر تداولاً كرئيس لمجلس الانماء والاعمار وهو كان يعمل سابقاً في البنك الدولي، أما لنيابة الرئيس الاول فمن المرجح ان يكون جورج عون ونائب الرئيس الثاني ياسر بري".

وتحدثت المصادر عن "امكانية ان يسند منصب الامانة العامة الى غسان خيرالله، وزياد نصر المفوض الحكومي في المجلس، كما يتم التداول بأسماء مرشحة لعضوية المجلس منها فريد كرم ومحمد هنداوي ومالك عياص".

وذكرت ان "الاسماء المسيحية المرشحة قريبة من القوات اللبنانية، ولم تستبعد ان يكون جمال الصغير من اختيار الرئيس نواف سلام".

وأكدت ان "تعيينات مجلس الانماء والاعمار وضعت على نار حامية اولاً لانه مرتبط بحالة الاعمار، وثانياً ضرورة ان بتم التعيين قبل الاجتماع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في نيسان الجاري".