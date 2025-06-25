إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفنان والشاعر رودي رحمة الذي قدّم له منحوتة بعنوان "إنسانية الأرزة الصاعدة"، وضعت في البهو الداخلي للقصر.

وقال رحمة: "تجسّد هذه المنحوتة التي ارتوت من معاناة الانسان اللبناني ووجعه التاريخي، كيف اصبح الانسان اللبناني جزءا لا يتجزأ من الارزة اللبنانية، متجذرا في ارضها، ومرتبطا بجذورها. كما تعبّر عن نضال هذا الشعب، وعن الايادي التي لم ولن تعرف السكوت عن الحق، بل استمرت في الدفاع عن الوطن، حتى نيل الاستقلال".

وأوضح رحمة انه اعرب خلال لقائه مع الرئيس عون عن رغبته في "تقديم منحوتات ولوحات لها صلة بالإنسان اللبناني وتاريخه الوطني المناضل وستجسد هذه اللوحات أبرز المعالم الأثرية اللبنانية".

وقال: "ان الاوجاع التي مرّ بها الانسان اللبناني عبر التاريخ، ستزهو في هذه اللوحات والمنحوتات التي ستزين بهو القصر وقاعاته".

وشكر الرئيس عون رحمة على مبادرته، منوّها بما يقدّمه من "انتاج فكري وفني وثقافي في داخل لبنان وخارجه"، لافتا الى ان "هذه المنحوتة الصخرية ستبقى في قصر بعبدا شاهدة على ما تمثله من تعلّق الانسان اللبناني بجذوره وارتباطه بالارزة اللبنانية".