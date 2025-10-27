المركزية - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء ان "استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مصادفة ذكرى الاستقلال يوم عطلة في الادارات العامة، تُقفل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع 24/11/2025.

كما وتُقفل يوم السبت الواقع فيه 22/11/2025 كل المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم.

