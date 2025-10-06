نظم معهد الرسل – جونية، معرض "الأبواب المفتوحة لعام "2025، بمشاركة المديرية العامة لأمن الدولة، إلى جانب عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومؤسسات وشركات من مختلف القطاعات.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عبر منصة "أكس"، أن "جناحها شهد إقبالا واسعا من الطلاب"، مشيرة إلى أن "الضباط والعناصر تولوا التعريف بدور المديرية ومهامها الأساسية، مقدمين شروحا دقيقة وإرشادات مهنية حول شروط وآليات التطوع والانتساب إلى صفوفها، مما شكل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي المهني، وترسيخ مفاهيم الالتزام والانضباط والمسؤولية الوطنية في نفوس الجيل الصاعد".