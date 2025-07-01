المركزية- بتاريخ 1 /7 /2025، أُقيم في قيادة فوج المدفعية الأول - الكرنتينا حفل افتتاح مشروع استحداث أفران ومخابز للجيش بتمويل من السلطات الألمانية، بحضور سفير ألمانيا في لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب وفد من السفارة الألمانية وعدد من الضباط.

خلال الحفل، أشاد السفير الألماني بعلاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسة العسكرية نظرًا لدورها الأساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره.

من جهة أخرى، تلا العميد الركن عماد خريش نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم العماد هيكل وسلّمه إلى السفير Stillfried، معتبرًا أن ألمانيا تقف باستمرار إلى جانب الجيش عبر مبادرات متنوعة، ولافتًا أن هذا المشروع سيعزز القدرات اللوجستية للمؤسسة العسكرية. كما أشار إلى ضرورة مواصلة التعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني مستقبَلًا.