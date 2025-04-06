Apr 6, 2025 11:36 PMClock
عدل وأمن
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البيوت الجاهزة في مرمى الغارات الاسرائيلية

نفذت المروحيات الاسرائيلية عددًا من الغارات التي استهدفت بيوتا جاهزة في الناقورة بالقطاع الغربي.

في السياق، ألقت محلقة اسرائيلية ثلاث قنابل صوتية باتجاه احد البيوت الجاهزة في بلدة عيتا الشعب.

كما استهدفت مروحية أباتشي إسرائيلية محطة وقود في عيتا الشعب، وأطلقت أيضًا صاروخا لناحية عيتا الشعب، ولكنه لم ينفجر.

كذلك، قامت طائرات أباتشي اسرائيلية بتمشيط عشوائي بالأسلحة الرشاشة في بلدة الناقورة، وأعقبتها بغارة على البلدة.

كما استهدفت مجددا محلقة اسرائيلية بلدة عيتا الشعب بقنبلتين صوتيتين.

هذا، سجل تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي المسير في اجواء غالبية قرى وبلدات قضاء صور.

 

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