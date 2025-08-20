خاص

المركزية- علمت "المركزية" ان اجندة تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات انجزت بالكامل بتعليمات مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن الساعات الاربع والعشرين المقبلة ستشهد اعلان الموعد الجديد لبدء مرحلة تسليم السلاح الفلسطيني.

وأشارت المعلومات الى ان في اعقاب وصول السفير الفلسطيني الجديد الى بيروت محمد الاسعد، تحرك ملف تسليم السلاح الفلسطيني سريعاً وبقوة، حيث اجرت لجنة فلسطينية امنية سياسية كانت سبقته الى بيروت، اتصالات واجتماعات مطوّلة مع مسؤولين لبنانيين سياسيين وامنيين، افضت الى اتفاق في هذا الخصوص، على ان تتولى حركة فتح الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة.

اما الفصائل التابعة للمحور، فكشفت المعلومات ان ملف سلاحها سيعالج تزامناً مع سلاح حزب الله.

وقالت مصادر مطلعة على هذا الملف ان القرار الفلسطيني هذا، يشكل خطوة مهمة من شأنها ان تدفع سائر الاطراف المسلحة على الساحة اللبنانية الى الامتثال الى قرار الحكومة وتعزز وضع الدولة لتثبيت قرارها باحتكار السلاح على انواعه، الثقيل والمتوسط والخفيف.