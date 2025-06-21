أعلنت شرطة محافظة "قم" الإيرانية اعتقال 22 شخصا بتهمة "التجسس لحساب إسرائيل" خلال ثمانية أيام من الحرب مع الدولة العبرية، على ما أفادت وكالة فارس للأنباء، بحسب ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية".

وأوضحت الوكالة نقلا عن رئيس استخبارات الشرطة في المحافظة الواقعة في وسط إيران، أنه منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 13 حزيران/يونيو تم "التعرف على 22 شخصا واعتقالهم لاتهامهم بالارتباط بأجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني وبلبلة الرأي العام".

وكانت إيران أعلنت الخميس توقيف 24 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والعمل على تشويه صورة البلاد، بحسب بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

وقال قائد شرطة غرب طهران كيومرث عزيزي في البيان "تم توقيف 24 شخصا كانوا يتجسسون لصالح العدو الصهيوني على أرض الواقع وعبر الإنترنت... كانوا يحاولون زعزعة الرأي العام وتشويه وتدمير صورة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما افادت وكالة تسنيم الجمعة أنه تم اعتقال مواطن أوروبي في ايران قُدم على أنه "جاسوس" لإسرائيل، بدون تحديد هويته أو تاريخ اعتقاله.