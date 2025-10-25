أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على المجرم علي حسن كمّون، المنحدر من بلدة القدموس في ريف محافظة طرطوس، والمتورّط في ارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال خدمته في صفوف نظام الأسد.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أنّ قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة تمكّنت من تنفيذ عملية دقيقة أدّت إلى القبض على المجرم كمّون، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية تورّطه في عمليات قتل متعمّدة بحق المدنيين، وارتكابه أعمالًا مسلّحة وإجرامية في غوطة دمشق الشرقية، شملت اعتقالات تعسفية للأهالي وجمع معلومات استخباراتية حول مواقع المدنيين وتمركزات الثوّار لمصلحة قوات نظام الأسد.

وأضاف البيان أنّه بعد فرار المجرم إلى لبنان، انضمّ إلى فلول النظام هناك، وشارك في التحريض ضد الحكومة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب حيازته أسلحة ومواد متفجّرة. كما أظهر سجله الجنائي تورّطه في قضايا تتعلّق بالسرقة والمخدرات واستغلال أفراد أسرته في أعمال غير أخلاقية.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أنّه تم تحويل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي المستمرة لحماية المواطنين وتعزيز السلم الأهلي.