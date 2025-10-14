المركزية- عقد اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، لدرس نتائج قرار الحكومة الرقم "6" بتمديد مهل براءتَي ذمّة شركتَي الخليوي.

وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي: برغم أن شركتيّ الخليوي التابعتين للدولة اللبنانية "ليستا بريئتي الذمة" من مستحقات "الضمان الاجتماعي" لا بل هي مدينة بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيها،

ان هذا القرار بمثابة رخصة من الحكومة للشركتين بعدم تسديد مستحقات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي عن تعويضات العاملين فيهما، بما يستتبع تنفيذ طلب الهيئات الاقتصادية لتمديد براءات الذمة لجميع أصحاب العمل،

فالحكومة وبعد أن استقالت من دورها في الرعاية الاجتماعية ودعم الضمان الاجتماعي في التغطية الصحية للمضمونين، تقوم اليوم بهدم أول أساس من أسس قانون التقاعد والحماية الاجتماعية القائمة على احترام الحقوق المكتسبة للمضمونين،

لذلك، يناشد المجتمعون فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحماية تعويضات مضموني لبنان والمبادرة الى رفض توقيع المرسوم المزمع نشره والطلب إلى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار،

كما قرر المجتمعون:

- رفض التعدي على حقوق المضمونين ورفض تعديل أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة.

- المباشرة بتحركات اعتراضية تبدأ بالاعتصام وصولاً الى اعلان الاضراب الى جانب الاتحاد العمالي العام في أي تحركات نقابية يقررها، على أن يكون التحرك الأول هو الاعتصام يوم الأربعاء الواقع فيه 15 تشرين الاول 2025 الساعة 10 صباحا أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المزرعة.

نقابة الخليوي

ولاحقاً، صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي البيان الآتي: "عُقد اليوم لقاءٌ في مقرّ الاتحاد العمالي العام، بين وفد النقابة ووفد اتحادات النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، خُصِّص للدفاع عن حقوق الموظفين في تحصيل تعويضاتهم المستحقّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيّما في ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتمديد براءة الذمّة للشركتين MIC1 و MIC2.

وانطلاقاً من حرصنا على صون هذه الحقوق، تقرّر رفع الصوت أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وندعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في التحرك الذي سيُقام يوم غد الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الحادية عشرة (والعودة بعدها الى مراكز عملهم) ، تأكيداً على تمسّكنا بحقوقنا المشروعة والمحافظة عليها".

عمال "كهرباء لبنان"

عقب الاجتماع، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان عن "تأييديها المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، المتعلق بقرار الحكومة رقم 6 بتمديد براءتيّ ذمة شركتيّ الخليوي والتي يهدد تعويضات نهاية الخدمة".

كما أعلنت "تضامنها مع دعوتهم الى الاعتصام يوم الاربعاء في 15/10/2025 الساعة العاشرة صباحاً أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المزرعة. وندعو الزملاء والزميلات الى المشاركة في الاعتصام".