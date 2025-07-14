Jul 14, 2025 6:28 PMClock
اقتصاد
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اعتصام لعمال بلديه طرابلس: ندعو الحكومة لتحسين وضعها مع العمال والموظفين

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