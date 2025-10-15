نفّذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصامًا أمام مركز ضمان طرابلس في الميناء، رفضًا للإجراء المتخذ لصالح شركتي الخليويّ القاضي باعطائهما براءات ذمة من دون الرجوع إلى الضمان في سابقة مؤذية للضمان ولمالية الدولة والعمال.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشماليّ النقيب شادي السيد أنّ هذا التحرك انذار إلى الحكومة، لافتًا إلى وجود براءات لأناس محددين لشركتي ألفا وأم تي سي.

وقال: “من أصدر هذا القرار ضرب كل ميثاقيات الدولة وهذا الامر سيفتح بابا لكل المؤسسات للحصول على هذه البراءات”.

وأضاف: “كيف تفعلون ذلك دون العودة للضمان هل تريدون إقفال الضمان؟".

ورأى أنّ براءات الذمة خطوة ضارة، مناشدًا الرئيس جوزاف عون بالتدخل ووقف هذا القرار والعمل على إلغائه.