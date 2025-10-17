أقدم والد طفل مصاب بفيروس كورونا على الاعتداء بالضرب على طبيبة وممرّضة داخل مستشفى عاصون الحكومي في الضنية، بعد أن طلبت الطبيبة إجراء فحوصات كورونا لعائلته.

وقد اقتحم الغرفة وأخذ طفله بالقوة ثم غادر المستشفى من دون دفع أي مبلغ، وفق المعلومات.

وأبلغت الجهّات الأمنية بالحادثة.

واستنكرت إدارة وموظفو مستشفى سير الضنية الحكومي، في بيان "الاعتداء... الذي تعرض له طاقم المستشفى، وفي شكل خاص الدكتورة سارة جيدة والممرضة سندس درغام، من المدعو (ب. هـ.)، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والمهني في خدمة المرضى والمجتمع".

ورأت الادارة "إنّ هذا التصرف... يشكّل تعدّيًا صارخًا على الكادر الطبي الذي يقدّم تضحياته يوميًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي، وهو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، ولا يمكن السكوت عنه تحت أي ظرف".

وعبرت إدارة المستشفى عن "تضامنها الكامل" مع الدكتورة جيدة و الممرضة درغام وجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، ودعت "وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك السريع والحازم لوضع حدّ نهائي لمثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المعتدين وفقًا للقانون، حفاظًا على كرامة الجسم الطبي وصونًا لهيبة المؤسسات الصحية".

واكدت إدارة المستشفى أنها "ستبقى في خدمة أبناء المنطقة، ولن تثنيها هذه التصرفات الفردية اللامسؤولة عن أداء رسالتها الإنسانية النبيلة".

من جهتها، أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان استنكارها الشديد للاعتداء الهمجي الذي تعرض له طاقم مستشفى سير الضنية الحكومي، وبخاصة الدكتورة سارة جيدة والممرضة سندس درغام، واعتبرت في بيان أن "هذا الاعتداء غير المقبول يشكل انتهاكًا صارخًا لكرامة الكادر الطبي والتمريضي، ويهدد بتقويض الثقة بين المرضى والطاقم الطبي".

وقالت: "إننا في الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، إذ نعبّر عن تضامننا الكامل مع الضحايا، نطالب وزارة الصحة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي ومعاقبته وفقًا للقانون. كما ونطالب بتحسين ظروف العمل وضمان حماية الكادر الطبي والتمريضي من الاعتداءات والتهديدات".

وأكدت "أهمية دور الكادر الطبي والتمريضي في خدمة المرضى والمجتمع، ونحن ملتزمون بدعمهم والدفاع عن حقوقهم. مؤكدة أننا "لن نسمح بتهديد استقرار القطاع الصحي وتقويض جهود الكوادر الطبية والتمريضية في إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع".