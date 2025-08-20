المركزية- أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الإثنين، أن انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة، مشيرا إلى أنه مؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النعمان قوله إن "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين".

وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)".

وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في وقت سابق، أن التحالف الدولي في العراق سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية. وقالت السفارة في بيان إن "هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة داعش، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي". وأضافت أن "مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية"، لافتة إلى أن "التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، ستحال إلى وزارة الدفاع".

وكشف مسؤول أميركي عن إعادة تموضع جديدة بين قواعد أميركية بالمنطقة "تستجيب لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه"، مع تهديدات متزايدة بحرب محتملة بين إيران وإسرائيل. وشهدت قاعدة "عين الأسد"، غرب العراق، عمليات نقل وتخزين لمعدات عسكرية أميركية.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن اعادة التموضع لا تعني انسحابا اميركيا وهي قد تكون خطوة عادية تنفيذا لجدول متفق عليه بين واشنطن وبغداد. الا انها قد تكون ايضا خطوة احترازية مع تكاثر الحديث عن جولة جديدة من المواجهات العسكرية بين إسرائيل وايران. وقد رجّح مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، الاثنين، اندلاع حرب جديدة، معتبراً أنّ ما قد يليها ربما يكون آخر الحروب. وقال صفوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إنّ إيران ليست في حالة وقف لإطلاق النار، بل في "مرحلة حرب"، محذراً من أنّ أي تهدئة قد تنهار في أي لحظة. وأضاف، "لا بروتوكول ولا اتفاقية كُتبت بيننا وبين الإسرائيليين، ولا بيننا وبين الأميركيين"، مؤكداً أنّ "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، وأنّ الاستعداد الدائم للحرب هو الطريق الأمثل لضمان السلام.

الايام المقبلة وحدها ستبت في ما اذا كانت اعادة التموضع "طبيعية" ام لحماية قوات التحالف والاستعداد للسيناريوهات المحتملة كلها، تختم المصادر.