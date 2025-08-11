حلق الطيران المسير الاسرائيلي عصر اليوم في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، وصولا حتى أجواء ضفتي الليطاني - محلة القاسمية.

كما سجل تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما تعرضت عصر اليوم، الاطراف الجنوبية لبلدة عيترون لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة مصدرها حامية موقع المالكية الاسرائيلي.

تفجير فجرا: وفجر اليوم، نفذت القوات الاسرائيلية تفجيرا في الحي الجنوبي لبلدة كفركلا فجرًا من دون معرفة ما تم تفجيره بإنتظار دخول فريق الهندسة في الجيش اللبناني.

الى ذلك، حلّق الطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى: جبشيت، حاروف، زبدين، النبطية، شوكين، كفررمان، كفرجوز، الكفور، حبوش، عربصاليم (مجرى النهر).

كما حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق سهل البقاع الأوسط.

كما حلق جنوبا، لا سيما فوق النبطية واقليم التفاح على علو منخفض.