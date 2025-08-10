تعرض 621 شخصا لحالات اختناق لاستنشاقهم غاز الكلور نتيجة تسرب في محطة لتصفية المياه قريبة، وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد.

كما أشارت الوزارة في بيان إلى "تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور".

"غادروا المستشفيات"

إلا أنها أكدت أن جميع المصابين "تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة".

وكانت قوات الأمن العراقية أعلنت في وقت سابق أن حالات الاختناق "محدودة" وسببها "تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء" على الطريق بين كربلاء والنجف.

يشار إلى أن الحادثة وقعت ليلة، السبت الأحد، على الطريق الرابط بين مدينتي النجف وكربلاء، حيث مرقد الإمامين الحسين وأخيه العباس.

فيما تستقبل مدينة كربلاء الواقعة على مسافة 110 كلم جنوب بغداد هذا الأسبوع ملايين الزوار الشيعة القادمين من داخل العراق وخارجه، خصوصا إيران، لإحياء هذه الذكرى الدينية.

وغالباً ما يشهد العراق حوادث متكررة، بسبب تهالك البنى التحتية وعدم تطبيق معايير السلامة، وخصوصا في قطاعي النقل والبناء، الأمر الذي يؤدي لوقوع حوادث بينها حرائق وانهيار مبانٍ، وفق فرانس برس.

إذ قتل أكثر من 60 شخصا في منتصف يوليو الماضي جراء حريق اندلع في مركز تسوق في مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط في وسط االبلاد، قضى بعضهم جراء حالات اختناق في دورات المياه.

المصدر: العربية