تستمر فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني السوري في محاولاتها لاحتواء الحرائق المندلعة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، وسط ظروف مناخية معقدة تعرقل جهود السيطرة وتُساهم في تأجيج النار.



ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن فرق الطوارئ تستجيب لأكثر من 40 حريقاً في نحو 20 منطقة، بينها حريق قسطل معاف الذي يُعد من أخطر الحرائق.

وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، خلال جولة ميدانية مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب انفجار مخلفات الحرب، تعقّد عمليات مكافحة النار. كذلك شدد على أن الجهود مستمرة بالتنسيق بين الوزارات المعنية والدفاع المدني والجهات المحلية ضمن الإمكانات المتاحة.



من جانبه، أعلن محافظ اللاذقية إخلاء عدد من القرى القريبة من مناطق الخطر، في إجراء احترازي يهدف إلى تأمين سلامة السكان.

وفي السياق نفسه، أشار مدير المنطقة الشمالية مصطفى جولحة إلى أنّ الحرائق اندلعت بداية من قرية الإمام، وامتدت إلى قسطل معاف، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى ناحية البسيط. وقد توزعت فرق الإطفاء على ثلاثة محاور رئيسية: بللوران، البسيط، وقسطل معاف، في محاولة للحد من توسّع رقعة الحرائق.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد أكد، في تصريح عبر منصة "X"، أن قوى الأمن الداخلي "تعمل جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني لحماية السكان ومنع انتشار النار نحو المناطق المأهولة"، مشيداً بالجهود الميدانية المبذولة عموماً، وجهود وزير الطوارئ ومحافظ اللاذقية خصوصاً.

وتتواصل عمليات الإطفاء في ظل صعوبات ميدانية ومناخية كبيرة، بينما يُنتظر وصول دعم إضافي من الجانب التركي خلال الساعات المقبلة لتعزيز قدرات الإطفاء ميدانياً.