المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، ونتيجةً لادّعاء أحد المواطنين، لدى مفرزة بيروت القضائية، ضدّ (ع. ف. مواليد عام 1981، لبناني) الذي كان يعمل لديه، بجرم سرقة سيّارته نوع بورش، بعد أن استلمها من محلّة الأشرفيّة بهدف إصلاحها وتواريه عن الأنظار.



من خلال التّوسّع بالتّحقيق والمتابعة والاستقصاءات والتّحريّات من قِبَل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من رصد المشتبه به والسّيّارة في محلّة أوتوستراد المتن السّريع – بياقوت، حيث أطبقت عليه وأوقفته في مركز عمله بتاريخ 3-4-2025، وضبطت السّيّارة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه استلم السّيّارة من المدّعي بهدف إصلاحها ولكنه سرقها وتوارى عن الأنظار.

أعيدت السّيّارة إلى مالكها وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.