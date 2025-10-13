10:06 AMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

استقرار جوي تام في الايام المقبلة

يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

-الجو: يتحول قليل السحب
-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.

الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.
 
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o