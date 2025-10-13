يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

-الجو: يتحول قليل السحب

-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.

الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.



