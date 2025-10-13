يؤثر على لبنان استقرار جوي تام اليوم وفي الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:
-الجو: يتحول قليل السحب
-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخقض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٧
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.
الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ١٢ و٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح تتحول جنوبية غربية قوية شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥.