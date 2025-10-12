استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وفدا من اتحاد بلديات العرقوب وجمعية "تمدن"، ضم رئيس الإتحاد قاسم القادري، رئيس "تمدن" زياد ضاهر والأعضاء ومديري الثانويات والمدارس الرسمية، عرض حاجة المدارس والثانويات في المنطقة إلى الترميم والدعم، والى توفير المتطلبات الضرورية لاستمرارها في عملها.

واعتبر الوفد ان المدرسة الرسمية هي "العنصر الأهم لتعزيز بقاء الأهالي في قراهم ودعم صمودهم في المناطق الحدودية"، وطالب ب"ملء الشواغر في إدارات المدارس والثانويات الرسمية، وتأمين المحروقات للتدفئة".

الوزيرة كرامي عبرت عن عزمها التواصل مع المؤسسات والجهات القادرة على تأمين المساعدات الأساسية لمدارسهم، كما عبرت عن تقديرها الكبير لصمودهم على الرغم من الإعتداءات والأجواء الحربية في المنطقة.

ثم استقبلت كرامي رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وعرضت معه تعزيز التعاون مع التفتيش كمؤسسة رقابية لها دور أساسي في السهر على تطبيق القوانين التربوية والإدارية، والسهر على تحسين الأداء ونوعية التعليم.