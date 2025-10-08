أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل في حال تم توقيع "اتفاق غزة".

وذكر المصدر أن إسرائيل تُجري استعدادات أولية لاحتمال زيارة ترامب إذا تم توقيع صفقة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وكان البيت الأبيض قد استعد لاحتمال زيارة ترامب لإسرائيل بالتزامن مع زيارته إلى بريطانيا في منتصف الشهر الماضي، بشرط التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لم يتحقق وأُلغيت الزيارة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "يُقدَّر أن ترامب يرغب في القدوم إلى المنطقة للاحتفال بالإنجاز الكبير المتمثل في إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن".

وأضافت: "حتى الآن، يعتمد الأمر على نتائج المحادثات في شرم الشيخ بمصر، إلا أن المؤشرات إيجابية".

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر الأربعاء عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق، مضيفا "المفاوضات تسير بشكل إيجابي".

وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، قال السيسي: "الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة".

وأضاف: "أوجه رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. وأدعوه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه".