نقلت "فرانس برس" عن قناة "الجزيرة" استشهاد خمسة من صحافييها، أحدهم من أبرز المراسلين على شاشتها، في غارة إسرائيلية استهدفت خيمتهم في مدينة غزة في شمال القطاع الأحد.

وأقر جيش العدو في بيان استهداف مراسل "الجزيرة" في غزة أنس الشريف الذي وصفه بأنه "إرهابي" تابع لحركة حماس.

ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة استهدافات طاولت صحافيين ومصورين خلال الحرب المتواصلة منذ 22 شهرا في قطاع غزة، حيث استشهد نحو 200 إعلامي، وفقا لمنظمات معنية بمراقبة وسائل الاعلام.

وقالت قناة "الجزيرة" على موقعها: "اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وأشارت الى أن ثلاثة من مصوريها استشهدوا أيضا في الهجوم هم إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.