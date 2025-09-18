"إيغور غريتشوشكين" مالك سفينة "روسوس"، أو سفينة الموت، التي حملت مواد "نيترات الأمونيوم" إلى بيروت، وأحد أبرز المطلوبين في قضية انفجار مرفأ بيروت، أوقف في بلغاريا!

خبر أعلنته السلطات البلغارية في السادس عشر من أيلول أكدت فيه، أن الشرطة البلغارية ألقت القبض على مالك السفينة في مطار العاصمة البلغارية "صوفيا" لدى وصوله من قبرص اليونانية، ليدخل كسائح إلى بلغاريا كما قال.

التوقيف جاء على خلفية مذكرة توقيف غيابية أصدرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان بحق "غريتشوشكين" عام 2020 وعممت على "الإنتربول" لتتحول إلى مذكرة حمراء تمتثل لها الدول.

"غريتشوشكين"، البالغ من العمر 48 عامًا، يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية واللافت أن مكتب المدعي العام البلغاري، أصدر بيانًا قال في إنه احتجز رجلًا يحمل الجنسيتين القبرصية والروسية "بغرض تسليمه" إلى لبنان، مضيفًا أن محكمة مدينة "صوفيا" قضت باحتجاز الرجل لمدة تصل إلى 40 يومًا وتابع المكتب أنه "يتعين على السلطات اللبنانية المختصة تقديم طلب التسليم والوثائق المرفقة به لمكتب المدعي العام خلال فترة الاحتجاز الموقت".

وهذا يعني بصريح عبارات البيان، أن هدف السلطات البلغارية تسليم الموقوف إلى لبنان، خلال مدة الـ 40 يومًا، أي أنه يتعين على السلطات القضائية في لبنان أن تتحرك بسرعة إن كانت حقًا تريد استرداد "غريتشوشكين" ويتعين عليها أيضًا أن تستكمل المستندات اللازمة لطلب تسليمه من السلطات البلغارية إلى السلطات اللبنانية.

ولكن، بين لبنان وبلغاريا لا يوجد اتفاقية تعاون وتبادل مطلوبين تلزم الدولة البلغارية بتسليم الموقوف، من هنا تستطيع السلطات البلغارية أن تقرر ما تشاء، فإما تسلّم الموقوف أو لا تفعل!

لكن هذا لا يعني أنه على لبنان أن يتهاون أو يتراخى بالقضية. من هذا المنطلق علمت "نداء الوطن" أن النيابة العامة التمييزية في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار منكبة على الملف وهي بصدد التحضير لطلب استرداد مالك السفينة، وإعداد المستندات والأوراق اللازمة التي تتضمن معطيات قانونية، تثبت للسلطات البلغارية أهمية التعاون وتسليم مالك السفينة لاستجوابه، لأن استجوابه أساس لكشف حقائق مهمة جدًا في مسار التحقيق.

وعلمت "نداء الوطن" أيضًا، أن النيابة العامة التمييزية استوضحت من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بشأن معلومات ووثائق إضافية، في وقتٍ توقعت مصادر قضائية مطلعة أن تستكمل النيابة العامة ملفها خلال اليومين المقبلين وترسل طلبًا رسميًّا بالاسترداد إلى السلطات البلغارية.

ولكن، ماذا لو قررت السلطات البلغارية عدم تسليم "غريتشوشكين"؟

عندها يمكن للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار التوجه إلى بلغاريا للتحقيق مع "غريتشوشكين"، وهو أمر يسمح به القانون، لكن أمام هذه الخطوة عقبة أساس، ألا وهي أن البيطار ممنوع من السفر بسبب عدم بت الهيئة الاتهامية بدعوى اغتصاب السلطة التي رفعها المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد البيطار والتي أدت إلى إصدار منع سفر بحقه.

وحل هذه المسألة يتطلب قرارًا جريئًا وعادلًا من جهتين:

الجهة الأولى: الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي الياس عيد وعضوية القاضيين المستشارين ربيع حسامي وبيار فرنسيس.

والجهة الثانية: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار.

فمنع السفر يُرفع عن البيطار إما بقرار محق تتخذه الهيئة الاتهامية في بيروت بالبت بدعوى اغتصاب السلطة المقدمة ضد البيطار، فينتفي منع السفر، أو بقرار جريء يتخذه مدعي عام التمييز جمال الحجار برفع منع السفر عن البيطار عبر إبطال قرار عويدات تمامًا كما فعل سابقًا عندما أبطل قرارات عويدات السابقة وأعاد البيطار رسميًا إلى التحقيق. وهكذا يتحرر البيطار فيطير إلى "بلغاريا" لاستجواب "غريتشوشكين".

وعلى القرارين أن يُتخذا سريعًا قبل انقضاء مهلة توقيف مالك السفينة المحددة بـ 40 يومًا فقط!

على أي حال، إن تعذّر سفر البيطار، يستطيع أن يلجأ إلى خيار أخير متاحٍ أمامه، ألا وهو الاستجواب عن بعد، لكن طبعًا يفضَّل أن يحصل الاستجواب وجهًا لوجه، ليكون أكثر دقة وأكثر فعالية بحكم الاحتكاك المباشر.

باختصار، مالك سفينة "روسوس" خضع للتحقيق سابقًا في قبرص، حيث عمد وفدٌ لبناني مؤلف من قضاة وضباط أمنيين إلى زيارة قبرص والتقى مالك السفينة واستجوبه ودونت السلطات القبرصية إفادته بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية، لكن ذلك حصل في بدايات التحقيق وإفادة "غريتشوشكين" في البدايات لن تكون بأهمية إفادته اليوم، بعدما تعمّق المحقق العدلي بالتحقيقات وبعدما وصلت التحقيقات إلى خواتيمها!

من هنا، أهمية استجواب "غريتشوشكين" اليوم، فإفادته أساس، ولها تأثير مهم في مسار التحقيق وقد تشكل الدمغة الأخيرة في مسار الحقيقة التي تأخرت خمسة أعوام وينتظرها اللبنانيون في القرار الاتهامي للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي قيل عنه ذات يوم إنه "الوحيد اللي رح ياخد بِطارنا!"

