المركزية - نفّذ فريق العمليات المشترك في وحدة (MESHC – SPNL – CABS) بالتعاون والتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع، سلسلة مهمّات ميدانية، أسفرت عن إزالة نحو 7975 مترا من شباك الإبادة المستخدمة في الصيد غير القانوني في مناطق البقاع الشمالي: القاع، مشاريع القاع، عرسال، جبولة، الجديدة وماسا. وتمّ تحرير عدد كبير من الطيور العالقة في الشباك، وتوثيق المئات من الطيور النافقة نتيجة هذا النوع من الصيد الجائر، كما تمّت مصادرة أجهزة نداء إلكترونية، وبطاريات، وكابلات، وألواح طاقة شمسية تُستخدم لشحن تلك الأجهزة. كما تابعت القطاعات المعنية الملف مع القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.