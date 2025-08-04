صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 /8 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (م.ح.) لارتكابه عدة جرائم: إطلاق النار، افتعال إشكالات، فرض خوات. وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا ورمانتَين يدويتَين.

وقد بادر المطلوب أثناء عملية التوقيف إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.