المركزية- كشفت شركة "تاتش" عن آخر تطورات خطتها الاستراتيجية المتعلقة بتحديث البنية التحتية الحيوية للشبكة وتحسين جودة تجربة المستخدم على صعيدي المكالمات والبيانات.

وأضافت في بيان: نتج عن هذا المشروع الضخم للتحسين والتحديث، خصوصاً على صعيد شبكة الجيل الرابع 4Gارتفاع مستمر وملموس لمتوسط الاستخدام اليومي للبيانات لدى مشتركيها، مسجلاً قفزة نوعية من 370 تيرابايت إلى 575 تيرابايت، أي بزيادة قدرها 55% مقارنةً بالعام 2024. ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة من قبل مشتركيها في الأداء المحسّن للشبكة.

ووتابع: في التفاصيل، كثّفت شركة "تاتش" جهودها خلال الثلاثة أشهر الفائتة ضمن حملة تحديث الشبكة. وكانت التعزيزات الأخيرة والمهمة قد تركّزت على وضع عدد من المحطات الجديدة في الخدمة وتحديث المحطات القائمة. ويعد هذا التحديث الذي شمل إدخال مواقع جديدة وتجهيز قطاعات إضافية في محطات أخرى في مختلف المناطق اللبنانية، الإجراء الأحدث لتعزيز التغطية والسعة في آن واحد. وشملت هذه المواقع على سبيل المثال لا الحصر: العبدة، شدرا، زغرتا، حمانا، عنجر، القاع، دير العشائر، فاريا، حارة صخر، بيروت، وبعقلين. ومن شأن هذه التحديثات زيادة السعة الإجمالية للشبكة بالإضافة الى تحسين الخدمة والتغطية للمشتركين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" والمدير العام كريم سليم سلام: "إن فرق "تاتش" التقنية تعمل بلا كلل لضمان تنفيذ خطة تحديث الشبكة بالكامل ضمن المهل الزمنية المتفق عليها مع وزارة الاتصالات. أولويتنا القصوى هي ضمان استقرار وموثوقية الخدمة إلى جانب التغطية الجيدة لمشتركينا الكرام. وارتفاع متوسط الاستهلاك اليومي للبيانات بأكثر من النصف، ليس سوى مؤشراً قوياً على بدء مشتركينا باختبار التحسن الملموس في جودة الخدمة بشكل مستمر".

وختم البيان: تمثّل هذه التحسينات المرحلة الأولى من خطة وزير الاتصالات شارل الحاج ورؤيته الشاملة لتطوير قطاع الاتصالات، التي تمتدّ على ٣ سنوات وتهدف إلى الإعداد لإطلاق خدمة الـ 5G بشكل تدريجي ومدروس، حيث تشمل تعزيز البنية التحتية الحالية وتحديث مكونات الشبكة لاسيما الجيل الرابع بما يتماشى مع المتطلبات التقنية للـ 5G. وتتميز هذه الخطة باعتمادها على تحديث تدريجي مدروس للشبكة، بدل إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل، ما يتيح تسريع العمل وتقليل التكاليف، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتحسينها. لذا تحرص شركة "تاتش" على تحديث الشبكة بالتقنيات المتوافقة مع الجيل الخامس.