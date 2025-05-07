المركزية- ارتفع مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI في شهر نيسان 2025 بسبب "تباطؤ معدل انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة، مع تدهور ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري‎".

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال كبير المحللين في "بنك لبنان والمهجر للأعمال" حلمي مراد: سجّل مؤشر مدراء المشتريات 49.0 نقطة في نيسان 2025، مشيراً إلى انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الثاني على التوالي، ولكن بمعدل منخفض. ويرجع الانخفاض في قراءة المؤشر إلى الانخفاض الضئيل في الطلبيات الجديدة والطلب على التصدير. وعلى رغم ذلك، كانت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني سلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ شهر تشرين الثاني 2024، حيث انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى ما دون 50.0 نقطة.

أضاف: وفي سياق متصل، تصاعد النقاش بخصوص سلاح حزب الله خلال الأسابيع الماضية بعد تصريحات بعض قادة حزب الله أنه ما من أحد يستطيع إجبار حزب الله على نزع سلاحه. وفي الوقت ذاته، واصلت إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأثرت هذه الحالة سلباً على النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني على المدى القصير على رغم التقدم المحرز في سن القوانين الضرورية لإعادة الهيكلة المالية في لبنان. وفي هذا الصدد، من الأهمية ألا تظل عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي رهينة الظروف السياسية والأمنية، وعلى هذا النحو، يتعيّن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل فوري وكامل".

نتائج الاستبيان..

وهنا أبرز النتائج الرئيسية للاستبيان خلال شهر نيسان: "أشارت بيانات المسح لشهر نيسان 2025 إلى انخفاض في كمية الأعمال الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن العوامل التي أثرت سلباً على أداء المبيعات شملت ركود السوق، والمخاوف الأمنية، وانعدام الاستقرار في المنطقة، وضعف القوة الشرائية للعملاء. ومع ذلك، تباطأت وتيرة الانكماش وكانت معتدلة بوجه عام.

وتماشياً مع الطلبيات الجديدة، سجّلتْ طلبيات التصدير الجديدة معدل انخفاض أبطأ في نيسان 2025 مقارنة بشهر آذار 2025 الذي كان مماثلاً للمستوى المُسجّل في إجمالي الطلبيات الجديدة.

وتعاملت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في الدراسة مع انخفاض طلبيات التصدير الجديدة من خلال تخفيض مستوى الإنتاج في نيسان 2025. ورغم ذلك، عملت 4% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة في تخفيض مستويات إنتاجها، ما نتج عنه معدل انكماش معتدل بوجه عام وأدنى مقارنة بشهر آذار 2025".