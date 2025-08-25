اختفى السباح الروسي نيكولاي سفيتشكوف أثناء مشاركته في السباق القاري عبر مضيق البوسفور، الذي تنظمه سنويا اللجنة الأولمبية التركية.

وشارك في السباق بنسخته الـ37، نحو 3 آلاف سباح من 81 دولة، وكان سفيتشكوف الوحيد الذي لم يصل إلى خط النهاية.

ووفقا لمنصة Mash، خضع السباح (29 عاما) لفحص طبي صباح يوم السباق ولم تكتشف لديه أي مشاكل صحية.

انطلق السباق في الساعة العاشرة صباحا وانتهى عند الثانية ظهرا، إلا أن المنظمين لم يلاحظوا غياب أحد المشاركين إلا في وقت متأخر من المساء.

وأشارت التقارير إلى أن تيارات المضيق هذا العام كانت أقوى بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.

ويشارك في عمليات البحث خفر السواحل والشرطة في اسطنبول، لكن السلطات أوضحت أن البلاغ الرسمي عن المفقود سيقبل بعد مرور 24 ساعة.

من جانبها، تستعد زوجته أنطونينا للسفر إلى تركيا من أجل التواصل مع السفارة الروسية هناك.

