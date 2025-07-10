المركزية - اختتمت أمس في نقابة المحامين في بيروت سلسلة محاضرات التدرّج بمحاضرة مهمة تحت عنوان "نظام ‏آداب مهنة المحاماة ووسائل التواصل الاجتماعي"، والتي ألقاها المحامي فادي إبراهيم، بحضور ‏النقباء السابقون أنطوان قليموس وأنطونيو الهاشم ورئيس محاضرات التدرج ‏ايلي قليلون وامين عام الرابطة المارونية بول كنعان وعدد كبير من المحامين المتدرّجين والمسجلين في الجدول العام والعاملين في المجال القانوني‎.‎

تناولت المحاضرة التحديّات الأخلاقيّة والمهنيّة التي تواجه المحامين في عصر التكنولوجيا الرقمي، مع التركيز ‏على كيفية تطبيق دقائق نظام آداب المهنة ومناقب المحامي والحفاظ على المبادئ المهنية عند استخدام ‏منصات التواصل الاجتماعي. وقد قدّم المحاضر نماذج عملية ونقاشات تفاعلية حول أفضل الممارسات ‏الواجب اتباعها‎.‎

وأكد الحضور على أهمية هذه المحاضرات في تعزيز الوعي القانوني والأخلاقي، خاصة في ظل التطورات ‏المتسارعة في العالم الرقمي وتأثيرها على الممارسة القانونية‎.‎