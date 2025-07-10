المركزية - اختتمت أمس في نقابة المحامين في بيروت سلسلة محاضرات التدرّج بمحاضرة مهمة تحت عنوان "نظام آداب مهنة المحاماة ووسائل التواصل الاجتماعي"، والتي ألقاها المحامي فادي إبراهيم، بحضور النقباء السابقون أنطوان قليموس وأنطونيو الهاشم ورئيس محاضرات التدرج ايلي قليلون وامين عام الرابطة المارونية بول كنعان وعدد كبير من المحامين المتدرّجين والمسجلين في الجدول العام والعاملين في المجال القانوني.
تناولت المحاضرة التحديّات الأخلاقيّة والمهنيّة التي تواجه المحامين في عصر التكنولوجيا الرقمي، مع التركيز على كيفية تطبيق دقائق نظام آداب المهنة ومناقب المحامي والحفاظ على المبادئ المهنية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وقد قدّم المحاضر نماذج عملية ونقاشات تفاعلية حول أفضل الممارسات الواجب اتباعها.
وأكد الحضور على أهمية هذه المحاضرات في تعزيز الوعي القانوني والأخلاقي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في العالم الرقمي وتأثيرها على الممارسة القانونية.