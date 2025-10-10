أقيم مساء اليوم، في فندق "لانكاستر إيدن باي" - الرملة البيضاء، حفل تأبين الإعلامية يمنى شري، كعربون وفاء تحت عنوان "دين ووفا"، برعاية وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلا بنورما أبو زيد، لوجوده خارج لبنان.

وحضر حشد من الإعلاميين والإعلاميات والفنانين، وأصحاب الفكر والثقافة، وزملاء للراحلة، لاسيما الذين رافقوها خلال فترة عملها في "تلفزيون المستقبل"، وأفراد العائلة الذين بدت عليهم علامات الحزن والتأثر.

واستذكر المشاركون عبر كلمات ألقيت وفيديوهات بثت في القاعة، إنجازات شري، ومساهمتها في نقل إسم لبنان وصورته الجميلة إلى العالم، إلى جانب تقديمها الثقافة والفن والمهرجانات اللبنانية والعربية بأبهى صورة.

واختتم الحفل بدعوة الحضور إلى الوقوف وقفة وفاء وتقدير لاسم ترك بصمة لن تنسى في مسيرة الإعلام العربية".