ارتدّت سريعًا حملة التخوين التي شنها «حزب الله» وتوابعه على رئيس الحكومة على أصحابها. وانطلقت أمس حملة التفاف وطنية حول الرئاسة الثالثة والمواقف التاريخية التي صدرت عن السراي وقصر بعبدا في 5 و7 آب الجاري من أجل حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة. وتقدمت هذه الحملة زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس إلى السراي على رأس وفد من تكتل «الجمهورية القوية». وقالت مصادر واكبت الزيارة لـ «نداء الوطن» إنه «في الوقت الذي يخوّن الرئيس سلام، ويصوّر على أنه عميل وخائن، أعلن رئيس «القوات اللبنانية» عن أوسع دعم لشخص رئيس الحكومة أولًا، وللقرارات التي صدرت عن السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ثانيًا». وقالت: «إن زيارة السراي تأكيد على دعم شخص الرئيس سلام انطلاقًا من أنه وطني وقيادي واستقلالي بامتياز. ويظن من يشن حملة التخوين بأنه يفرمل اندفاعة تطبيق قرارات الدولة التي لا تراجع عنها على الإطلاق، وقد صدر قرار حصر السلاح وسينفذ».

وشملت حملة الدعم الوطنية للرئيس سلام أمس «اللقاء الديمقراطي» النيابي عبر زيارة للنائبين أكرم شهيب وراجي السعد، ووفد اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي، وجمعية «بيروت للتنمية»، وجمعية «إمكان» وعدد من مخاتير العاصمة.

كما صدر بيان عن مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي أعلن فيه رفضه أيّ تطاول أو إساءة إلى مقام رئاسة الحكومة ممثَّلة بالرئيس سلام، واعتبر أنّ المساس بهذا الموقع الوطني الجامع هو مساسٌ بمؤسسة دستورية أساسية من مؤسسات لبنان».

توقيف ابن نائب سابق في «حزب الله»

في غضون ذلك، ألقى جهاز أمن الدولة القبض على المدعو إسلام علي طه وشخص آخر ساعده في فعلته. وإسلام هو نجل نائب «حزب الله» السابق الشيخ علي طه ويملك مطبعة أصدر من خلالها اليافطة التي علقت في الهرمل وتتهم الرئيس نواف سلام بأنه «عميل مع نجمة داود على جبينه».

لاريجاني: سنواصل مساعدة «الحزب»

في المقابل، كشفت طهران أمس مجددًا عن تدخلها السافر في لبنان ، وأعلنت بلسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي زار لبنان قبل أيام أن «المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجيّ ونحن بحاجة إلى دعم «حزب الله» كحاجته لنا». وأكّد مواصلة مساعدة «الحزب» كما في السابق وهو رأس مال للبنان.

برّاك وأورتاغوس في بيروت الإثنين

وفي سياق متصل، علمت «نداء الوطن» أن الموفدَين الأميركيين توم برّاك ومورغان أورتاغوس سيصلان إلى بيروت بعد غد الإثنين على أن يباشرا لقاءاتهما الثلثاء من قصر بعبدا حيث يرافقهما عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. وكانت إسرائيل قد أخّرت جوابها على المسعى الأميركي إلى اليوم، على أن يكون جاهزًا في بعبدا مطلع الأسبوع المقبل.

كما علمت «نداء الوطن» أن هناك اتجاهًا اميركيًا لإصدار لائحة عقوبات جديدة تدريجيًا تحت عنوان قانون «بيجر» تتضمن نحو 250 اسمًا على علاقة بـ «حزب الله»، وهؤلاء ليسوا فقط أعضاء في «الحزب»، بل هناك أشخاص من طوائف متعددة يتعاملون معه سواء ماليًا أو أمنيًا أو عسكريًا أو في مجالات أخرى. وتأتي هذه التدابير وسط تصاعد الضغط الأميركي لتقويض نشاطات «الحزب» وكل أذرع إيران في المنطقة خصوصًا أن «الحزب» اعتمد في آخر عشر سنوات على حلفاء من جميع الطوائف من أجل تأمين حرية حركته ولإبعاد الشبهات.

وتترافق الخطوة الأميركية المرتقبة مع تشدد أوروبي لافت من أجل الحد من حركة انتقال الأموال إلى «حزب الله» بعدما بنى طوال الفترة الماضية شبكات تمويل تعمل في شتى المجالات وتؤمن جزءًا مهمًا من موازنته إضافة إلى موازنة الحرس الثوري الإيراني وأجنحة طهران الأخرى.

اتصالات بعبدا - الضاحية : «ما انحل شي»

إلى ذلك، لا تزال الاتصالات بين بعبدا و«حزب الله» في إطار تبريد الأجواء ولم يصدر أي شيء عملي يؤشر إلى بداية تعاون «الحزب» في ملف تسليم السلاح. وسيُلقي الأمين العام لـ «الحزب» الشيخ نعيم قاسم كلمة عصر بعد غد الاثنين.

وقد استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية العميد السابق أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية الجنوبية. وعلمت «نداء الوطن» أن رعد قال لرحّال إن حصر سلاح «حزب الله» بقرار تصادمي كالقرار الذي اتخذته الحكومة يعني «إنو رايحين ع تصادم، غير هيك، نحنا جاهزين وحاضرين للتعاون على أعلى مستوى وقد نفاجئكم بمدى تعاوننا».

أما رحّال الذي حمل معه إلى الاجتماع مع رعد أوراقًا لجداول عمل وتعاون، فأكد لـ «رعد» أن نية رئيس الجمهورية ليست تصادمية أبدًا بل المطلوب اليوم خطوة تنفيذية باتجاه سحب السلاح موضحًا أن قرار الحكومة شكل واحدة من هذه الخطوات». وتقول مصادر معنية باللقاء لـ «نداء الوطن» إن «الأمور تحتاج إلى وقت، وما انحل شي».

تأجيل جلسة «اليونيفيل»

على صعيد آخر، علمت «نداء الوطن» أن جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة الإثنين للتصويت على تجديد ولاية «اليونيفيل»، قد تأجلت من دون أن يتم تعيين تاريخ لجلسة أخرى. وهذا يعكس عمق الخلافات لا سيما الأميركية الفرنسية حول التجديد لـ «اليونيفيل». كما أن الجواب حول التمديد لها لم يصل إلى لبنان، حيث أن الموقف الأميركي لا يزال ضبابيًا والنقاشات لم تنته بعد.

اتهام إسرائيل ونفي الجيش

إلى ذلك، اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» ضابطًا رفيع المستوى في الجيش اللبناني بالتعاون مع «حزب الله» في إخفاء حادثة قتل أحد جنود «اليونيفيل» شون روني من مواليد إيرلندا في شهر كانون الأول من العام 2022.

في المقابل، نفى الجيش اللبناني الإدعاء الإسرائيلي «وأكّد في بيان أن «الضابط المذكور أدى دورًا مهمًا في التنسيق مع «اليونيفيل» وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل».

قتيل في عيتا الشعب

ميدانيًا، استهدفت أمس مسيّرة إسرائيلية بغارة محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب سقط جراءها المواطن محمد قاسم وهو من أوّل العائدين إلى البلدة حيث شيّد منزلًا وافتتح محلًا.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من حفارة بين عيناثا وكونين في قضاء بنت جبيل. وحلق الطيران الحربي المسير على علو منخفض فوق بلدات النميرية، تفاحتا وكوثرية السياد.

تحرك رسمي لتعزيز العلاقات مع سوريا

من جهة ثانية، عقد الرئيس سلام اجتماعًا تنسيقيًا في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير الدفاع ميشال منسى، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، للتداول في العلاقات اللبنانية - السورية من وجوهها كافة وسبل تعزيزها.

وأصدر سوريون معتقلون في سجن رومية بلبنان أمس بياناً ناشدوا فيه الرئاسة السورية للإسراع في حلّ ملف المعتقلين في لبنان على خلفية انضمامهم للثورة السورية. أضافوا: يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن اتفاق قريب بين سوريا ولبنان يسمح بنقل المعتقلين السوريين في لبنان على خلفية مناصرتهم للثورة السورية، تمهيداً لإطلاق سراحهم واستعادة حياتهم الطبيعية».

