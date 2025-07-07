علم موقع mtv أنّ مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعاً مطوّلاً اليوم خُصّص للبحث في التشكيلات القضائيّة، على الرغم من عطلة ذكرى عاشوراء الرسميّة.

وكشف مصدر مطّلع لموقعنا عن أنّ "العمل على التشكيلات بلغ مرحلة متقدّمة، ويتمّ في جوّ إيجابي من دون خلافات أو توتّر بين أعضاء المجلس، ويواكبه وزير العدل عادل نصار، إلا أنّ عدد القضاة الكبير والإصرار على إصدار تشكيلات تنقل العدليّة من مكانٍ الى آخر يؤخّر إصدارها".

وأشار المصدر الى أنّ "التشكيلات لن تصدر حتماً هذا الأسبوع، ولكن من المؤكّد أنّها ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري".

وكانت حُلّت العقدة الأساسيّة التي تؤخّر التشكيلات، عبر الاتفاق على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عامّاً ماليّاً، علماً أنّ هذا التعيين يصدر عن مجلس الوزراء ومن خارج التشكيلات.