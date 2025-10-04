عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، برئاسة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، اجتماع تنسيقي خُصِّص لمتابعة المستجدات المتعلقة بعملية تلزيم وإعادة تأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات).

شارك في الاجتماع كل من: الدكتور بديع مطر، رئيس "حراس المدينة" رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات الاستاذ حامد زكريا، عن لجنة المتابعة؛ رئيس التنظيم المدني في عكار المهندس حسن الحاج، كما شارك في الاجتماع نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية غسان ريفي.

وتم خلال اللقاء التداول في الخطوات العملية المقبلة، وسبل مواكبة الإجراءات الهادفة إلى إعادة تشغيل المطار بما يخدم المصلحة الوطنية ويُعزز دور المرافق العامة على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وأكد دبوسي "ضرورة إستمرار وتفعيل هذه الاجتماعات خصوصا أن التطلعات كبيرة نحو مطار ذكي متطور يخدم اقتصادات العالم في شرق المتوسط ويحاكي مطارات العالم لا سيما مطار سنغافورة، لكي يستطيع الاستمرار وتحقيق الأهداف المرجوة منه في إنعاش طرابلس الكبرى من البترون إلى أقاصي عكار، وأن يشكل عامل جذب للمجتمعيّن العربي والدولي ويكون جزءاً أساسياً من المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تسعى إلى النهوض بلبنان من طرابلس الكبرى".

وشدد المشاركون على ضرورة بث الكثير من الوعي حول أهمية هذا المطار وكيفية التعاطي مع وجوده في هذه المنطقة التي ستتحول إلى مقصد يومي لفئات مختلفة من المواطنين والوافدين إلى لبنان ما يتطلب ثقافةً وحضوراً يواكبان هذا التطور الذي ستشهده عكار، مؤكدين أن لجنة المتابعة ستستمر في نشاطها وستراقب وتناقش كل التفاصيل المتعلقة بهذا المطار الذي يتوافق المجتمعون مع الرئيس دبوسي بأن يكون على مستوى التطلعات وأن لا يكون مطارا عادياً لا يؤدي الدور المطلوب منه.