زار مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه رئيس مصلحة زراعة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني ورؤساء الدوائر والمراكز الزراعية ومراكز الاحراج في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحة في دار المطرانية في بعلبك وحضر اللقاء كاهن رعية القاع الاب ليان نصرالله . وقد قدم لحود والوفد المرافق التهنئة للمطران فرحة بانتخابه راعيا لأبرشية بعلبك وباستلامه مهامه الاسقفية . وقد تمنى لحود للمطران فرحة التوفيق والنجاح في مهامه الاسقفية وقدجرى خلال الاجتماع عرض اوضاع القطاع الزراعي في محافظة بعلبك الهرمل وتسويق الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية والخارجية وكيفية تفعيل التعاون بين وزارة الزراعة وابرشية بعلبك واستثمار الاراضي الزراعية التابعة للابرشية في كل البلدات .