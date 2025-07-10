المركزية- عُقد في مكتب وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم اجتماع تنسيقي بين وزارتَي العمل والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حضره اضافة الى الوزير حيدر، وزير الصحة ركان ناصر الدين، مدير عام الضمان محمد كركي وكافة المعنيين بالأمور الصحية والطبية في الصندوق، ومدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطاالله.

وتم البحث في آلية تنسيق الجهود بين وزارة الصحة والضمان، وتطرّق الاجتماع الى كيفية تفعيل العمل المشترك لجهة إعادة النظر في جداول الأعمال الطبية، ومعالجة موضوع المستلزمات الطبية كي يستفيد منها المضمون، ومن يعالج على حساب وزارة الصحة.

كما تم البحث في ضرورة تفعيل عمل المستشفيات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة بعض المشكلات العالقة بين الضمان الاجتماعي وهذه المستشفيات لجهة تسديدها الاشتراكات والموجبات المالية، وإيفاء الضمان بما لها عليه من حقوق.