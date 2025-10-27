المركزية- استقبل قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر، وقائد سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز، ومساعد قائد سرية درك صيدا المقدم هاني القادري، وآمر فصيلة صيدا الرائد نادر قصب في سراي صيدا الحكومي، رؤساء بلديات بقسطا إبراهيم مزهر، عبرا عادل مشنتف، الصالحية جوزيف دندن، ونادر عزام ونجله أحمد عزام.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية والخدماتية في منطقة صيدا والجوار، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات والمؤسسات والقوى الأمنية، بما يضمن استمرارية حفظ الأمن والاستقرار وتسهيل شؤون المواطنين.