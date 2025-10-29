المركزية- عقد في فندق "هيلتون الحبتور" سن الفيل إجتماع بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والأمن الداخلي اللبناني مع وفد من ضباط وزارة الداخلية السورية للتنسيق في مجالات عدة أمنية تهم البلدين.

وقد حضر الإجتماع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ومستشار الرئيس جوزاف عون للشؤون الأمنية العميد طوني منصور.

وحضر عن الجانب السوري اللواء عبدالقادر طحان معاون وزير الداخلية.

اللواء شقير

وتحدث المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مرحباً بالوفد ،والحضور وقال:" هذا الإجتماع التنسيقي اليوم يعتبر من الإجتماعات المهمة والضرورية للتنسيق خاصة أن الشعب اللبناني والسوري يجمعهم صلات تاريخية وعائلية، ونحن اليوم بناء على تعليمات فخامة الرئيس العماد جوزاف عون نعقد إجتماعات تبحث عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية اللبنانية والأمن العام اللبناني والأمن الداخلي والجانب السوري من أجل المباحثات على مستويات عدة للتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لعدة مجالات تشمل مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والهجرة وإدارة المعلومات".

أضاف :"وبعد اللقاءات سيكون لدينا ورقة عمل للتعاون من خلالها بين الدولتين على مستوى المؤسسات لحفظ أمن البلدين".

اللواء طحان

بدوره، تحدث معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبدالقادر طحان، وقال:" نحن نشكر اللواء حسن شقير على حسن الإستضافة و نحن سعداء في هذه الزيارة و هي تعتبر إستكمالا للقاءات التي عقدت في المملكة العربية السعودية بين وزراء الدولتين في مجالات عدة وخصوصا الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني والتي كانت برعاية الرئيسين عون والشرع وتوحيهات القيادة اللبنانية والسورية من أجل الدخول في الإختصاصات الفنية والتقنية وبالتالي أي مشكلة أمنية لبلد ستؤثر على البلد الثاني ونحن قدمنا على رأس وفد مختص لمعالجة الأمور وإتمام أفضل تنسيق على المحاور المجددة بما يصب بمصلحة البلدين الشقيقين".

وتحدث اللواء رائد عبدالله مكرراً الترحيب، ومؤكدا الإستعداد ل"التعاون في كل ما يصب في مصلحة أمن البلدين".