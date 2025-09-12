المركزية- عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعَي عمل، الأول مع وفد من صندوق النقد الدولي تناول موضوع الحوكمة ومسودة التقرير الذي أُعِد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، والمتعلقين بتحليل نقاط ضعف الحوكمة وضعف مقاومة الفساد في الوظائف الأساسية للدولة.

وشدّد جابر في هذا السياق، على "ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل إدارة المخاطر خصوصاً ما بين إدارتَي الضرائب والجمارك"، مشيراً إلى "أهمية المساءلة بما يضفي ثقة أكبر بحسن سير إيرادات الدولة".

الاجتماع الثاني كان مع وفد من البنك الدولي، وتضمّن عرضًا تفصيليًا حول المستجدات المتعلقة بتنفيذ هبة الـ LFF Lebanon Financing Facility، ومشروع القرض الداعمين للتطوير التكنولوجي في الجمارك والضرائب وتعزيز قابلية التشغيل البيني داخل وزارة المال.

