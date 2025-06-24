على الرغم من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، دوت صفارات الانذار في الشمال الإسرائيلي.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن صواريخ إيرانية أطلقت نحو البلاد.

وحاولت الدفاعات الجوية الإسرائيلية التصدي للصواريخ الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّه "أمر الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف النار"

أضاف: "الرد الإسرائيلي سيشمل ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران".

من جهته، توعد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش طهران بدفع الثمن، قائلا إن إيران "ستهتز ردا على خرق وقف النار"

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أنه في ضوء الانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار الذي ارتكبه النظام الإيراني سنهاجم بقوة.

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي لصاروخ أُطلق من إيران: https://twitter.com/i/status/1937416843192385732

في المقابل، نفى التلفزيون الإيراني أنباء عن إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل بعد وقف النار .

وفي وقت لاحق نفى الجيش الإيراني إطلاق أي صاروخ من إيران باتجاه الأراضي الاسرائيلية خلال الساعات الأخيرة.

"الخطر لا يزال قائما"

أتى ذلك، بعدما نبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في وقت سابق من أن "الخطر لا يزال قائما" رغم إعلان الحكومة موافقتها على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران بعد 12 يوما من التصعيد بين البلدين.

وقال المتحدث في تصريح صحافي متلفز "وجه رئيس الأركان الجيش بأكمله للحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".

كما أكد أنه "لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، داعياً إلى الالتزام بالتوجيهات.

وأوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أنه في ضوء الانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار الذي ارتكبه النظام الإيراني سنهاجم بقوة.

من جانبه نفى التلفزيون الإيراني أنباء عن إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل بعد وقف النار.

عن موقع الكتائب الالكتروني