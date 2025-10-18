أكدت مصادر"العربية" اليوم السبت أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل "ليست مستبعدة"، موضحة أن التفاوض المحتمل بين الطرفين "سيكون عبر قنوات عسكرية".

وأضافت المصادرأن "الهدنة هي الهدف الأول لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل"، مضيفة أن هذا التفاوض "يشمل سحب سلاح حزب الله مقابل اتفاق هدنة الذي سيكون له تبعات تتعلق بالتلال الـ5 وإعادة الإعمار".

وكشفت المصادر أن الوصول إلى اتفاق "هدنة" بين لبنان وإسرائيل أصبح وشيكاً.

ولفتت إلى أن رفض لبنان لـ"سلة المفاوضات" قبل نهاية العام سيضعه أمام ضغط عسكري ومالي كبير".

وكان مصادر “الحدث” قد افادت سابقا بأن مشاورات رئاسية تجري في لبنان لتوحيد الموقف الرسمي حول إمكانية الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وأشارت المصادر إلى وجود إجماع رسمي على عدم تفويت “قطار التسويات” الذي تشهده المنطقة حاليًا، في ظل مؤشرات إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد يطرح قريبًا ملف التفاوض للنقاش ضمن جدول أعماله.