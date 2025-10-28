المركزية- وقّعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري ممثلة برئيسها طوني الرامي، مذكّرة تفاهم مع شركة DIAGEO العالمية، الممثلة بالمديرة العامة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنطوانيت دروم ورئيس العلاقات المؤسسية في المنطقة زياد كرم.

وتُركّز هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين ومكافحة ظاهرة الغش والتقليد غير المشروع للمشروبات الكحولية.

ونُظم هذا الحدث ضمن فعاليات Whisky Live Beirut الذي يُجسّد ثقافة الحياة ويعكس صورة لبنان المليء بالفرح والتجدّد، اذ لا يُقتصر هذا الحدث كونه فرصة لتذوّق المشروبات، بل يشكّل أيضًا منصة للتعرّف على العلامات التجارية العالمية الجديدة، وتسهيل لقاءات الموردين وأصحاب المؤسسات.

وفي المناسبة، اكد الرامي ان الهدف من هذه الاتفاقية حماية أصحاب المؤسسات وروّادها من مخاطر المشروبات الروحية المغشوشة والتي تؤثر بشكل أساسي على صحة الناس وتضر بسمعة القطاع.

كما أوضح أن الاتفاقية تتضمن وضع ملصق جودة (Quality Label) على أبواب المؤسسات السياحية المستوفية لشروط ومعايير النقابة، لتمكين المواطنين من الاطلاع على جودة المشروبات المتوفرة فيها. وشدد على أن هذه المبادرة تؤكد أن السهر في لبنان يقدّم نموذجا حضاريا ويمثل ثقافة منَظَّمة ترتكز على احترام القوانين والمعايير الواضحة.

بدورها، شددت المديرة العامة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنطوانيت دروم على التزام "DIAGEO" بمسؤوليتها تجاه المجتمع اللبناني، لذا تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز استدامة قطاع الضيافة في لبنان وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول، عبر التصدي المشترك لظاهرة التهريب والتقليد غير المشروع التي تُلحق الضرر بالمستهلكين والمؤسسات الشرعية وإيرادات الدولة.

وتابعت: "نعمل من خلال هذا الاتفاق على خلق بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا حيث تكون الجودة والأصالة وثقة المستهلك هي المعيار، بدلاً من الممارسات العشوائية. كما تعزّز هذه الشراكة مع النقابة دور DIAGEO الريادي في بناء قطاع مشروبات مسؤول قائم على النوعيّة والمنافسة العادلة".

وختم بيان النقابة، بأنها تسعى مع شركة DIAGEO، "من خلال هذه الاتفاقية، الى رفع المعايير في مختلف جوانب القطاع، بدءًا من تدريب الكوادر واعتماد أسس الخدمة المسؤولة، مرورًا بتبادل البيانات وتطوير مبادرات الاستدامة، بما يعزّز موقع لبنان كمركز إقليمي للضيافة الراقية القائمة على الأخلاقيات والجودة والتميّز".

